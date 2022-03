Masala: "Nella volata di testa sgomitano perfette incompiute"

MilanNews.it

Andrea Masala, giornalista, si è così espresso in un fondo su La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa scudetto: “Lo scenario resta fluido, dalle big milanesi al Napoli e alla Juve, tutte hanno evidenziato limiti strutturali che hanno causato periodi di appannamento se non addirittura di buio pesto. Nella volata di testa sgomitano perfette incompiute, se così si può dire. […] A Milano, senza farsi dettare l’agenda dai risultati, sono pianificate grandi manovre. Il Milan avrò bisogno di ringiovanire l’attacco, l’Inter tiene vivi i contatti per Scamacca, Lukaku e Haller”.