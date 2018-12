Massara: "Il Milan approfitterà delle occasioni ma anche muoversi in uscita. La rosa deve essere sfoltita"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del mercato milanista: “Si parlerà meno dello scambio con Morata, Higuain si è sbloccato e il Milan sa di avere in casa un calciatore da tanti gol. Come ha spiegato Leonardo, il Milan approfitterà delle occasioni che si presenteranno nel mercato per il limite del FFP. Le piste sondate ci sono, come Fabregas per cui il Chelsea chiede 7/8 milioni. Il Milan dovrà muoversi in uscita, dovrà essere sfoltita la rosa per rendere a Gattuso il lavoro più semplice in settimana”