Massara: "Non mi piace Pulisic in posizione di trequarti"

vedi letture

Nella sfida di questa sera contro la Fiorentina Christian Pulisic è atteso nuovamente nell'undici titolare e ancora una volta schierato dietro la punta, Abraham, e non largo a destra come di consueto. Dario Massara, in diretta su Sky Sport 24, commenta così le prestazioni dello statunitense in questa posizione:

“Non mi piace Pulisic in posizione di trequarti. Lo vedo sempre troppo attento a cercare la posizione giusta, e quindi manca un po’ di concentrazione quando ha la palla al piede. Sembra molto più concentrato sul dove mettersi per ricevere e provare a triangolare. Quando invece gioca nella sua posizione, quella di esterno destro, lo vedo libero di testa e quindi ad altissimo livello. Lì, da trequarti, perde. Ed il Milan senza Pulisic perde tanto”.