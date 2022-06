Massara: "Scudetto? Ci sono stati momenti di difficoltà, ma tutti sono stati coinvolti e ognuno ha dato qualcosa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frederic Massara, intervenuto da Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato, ha parlato così della vittoria dello scudetto: "L’intuizione più geniale? Non è questione di intuizioni. È cultura del lavoro, entusiasmo, coralità, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere, una cosa fatta in modo eccellente da Pioli. È uno scudetto arrivato in modo collettivo, ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco".