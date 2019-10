Massaro: "Devo ringraziare tre persone: Galliani, Braida e Sacchi"

Daniele Massaro, durante la cerimonia del Festival dello Sport che celebrava il Milan degli Immortali, ha detto: “Devo ringraziare tre persone: Galliani che mi ha preso dall’oratorio e portato a vincere la coppa dalle grandi orecchie, Braida per avermi scoperto e dato la possibilità di coronare un sogno e Sacchi che mi ha insegnato a giocare a calcio. La prima volta a Parma il mister mi disse: ‘Tu nella mia squadra non giocherai mai’. Accettai la sfida e devo dirgli grazie per avermi reso parte di quel gruppo. Non avendo il talento di Van Basten, ringrazio tutti i miei compagni per avermi aiutato a migliorare, giorno dopo giorno.”