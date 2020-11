Massaro: “Il mio legame con il gol? Non nasco attaccante, ma ho avuto un grande maestro come Van Basten”

"Non nasco attaccante, lo sono diventato con Sacchi. Mi sono adattato a fare questa cosa: ne ho sbagliati tanti di gol, ma ne ho fatto anche qualcuno d'importante. Inzaghi tecnicamente era scarso, e non lo dico io (ride, ndr), ma ha segnato non so quanti gol. Quando hai la difesa più grande al mondo e ti alleni tutti i giorni contro di loro, non vedi l'ora di giocare contro gli altri alla domenica. Poi ho avuto un grande maestro come Marco. Ma la cosa che mi manca di più è Milanello". Così Daniele Massaro, ai microfoni di Radio 105, ha parlato della sua affinità con il gol.