MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

In occasione dell'evento organizzato dalla società rossonera "From Milan to Many", Daniele Massaro ha commentato: “Vedi perché il Milan è eccellenza? Perché noi abbiamo dei tifosi meravigliosi. Il Milan è la parte più bella di me e io non ho mai indossato la maglia rossonera: io ce l’ho dipinta sulla pelle”.