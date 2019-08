Massaro: “Tornare in Champions League è l’obiettivo minimo”

Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha parlato in conferenza stampa per presentare l’amichevole di questa sera tra i rossoneri e il Feronikeli, ha voluto dedicare un pensiero a quelli che sono gli obiettivi del Milan: “Tornare in Champions è l’obiettivo minimo della società, visto come sta ragionando a livello dirigenziale e tecnico. Il Milan vuole ritornare ad essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Perché il Milan deve stare in quelle posizioni”.