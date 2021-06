Matarrese sulla Superlega: "Ho parlato con Ceferin. Sa che l'argomento non è chiuso"

Nel suo intervento a Radio Rai, Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, ha parlato anche della Superlega e del fatto che l'ipotesi sia tramontata o meno: "Assolutamente no. Ho parlato con Ceferin e sa che la questione non è finita. Si fanno sempre le solite manovre dietro le istituzioni. Non è possibile che nessuno sapesse di questo tentativo di alcuni club, che sono sempre gli stesso da anni. La storia di ripete e c'è qualcosa che non va".