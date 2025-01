Materazzi: "Nel 2006 temevo di non andare ai Mondiali. A gennaio si presentò l'occasione di andare al Milan, ma alla fine rimasi all'Inter"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Fossi in Frattesi, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch'io nel 2006, ma non l'ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di Inter. Con Mancini giocavo poco, avevo paura di restare fuori dai convocati di Lippi e a gennaio si presentò l'occasione di andare al Milan. L'orgoglio avrebbe potuto spingermi ad accettare quella proposta, ma sono tornato sui miei passi. Il resto della storia lo conoscete...

Cosa fu a farmi decidere di rimanere? Due chiacchierate. Una con Lippi, che mi rassicurò: 'Non mi importa che tu sia un titolare nell'Inter. Un posto per te in Nazionale c'è"' Un'altra con Facchetti: 'Marco, qui all'Inter abbiamo bisogno di te'. Nel caso di Frattesi non penso ci sia bisogno di confronti con il ct: Spalletti lo stima, Davide è già un titolare dell'Italia e non deve dimostrare nulla".