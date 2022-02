Matri: "Mi viene difficile criticare il Milan, sta facendo cose straordinarie"

Alessandro Matri, intervenuto a DAZN nel post partita di Salernitana-Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Mi viene difficile criticare il Milan. È una squadra giovane, in queste partite quando c’è bisogno di dare qualcosa in più è lì che serve l’esperienza. Ma non mi sento di criticare questo Milan perché sta facendo cose straoridinarie”.