Matri: "Milan e Napoli meritano di stare in alto in classifica. Paolo Maldini? Per me è un idolo"

Alessandro Matri, dagli studi di DAZN, ha parlato del Milan e del gol di Daniel Maldini contro lo Spezia. Matri ha dichiarato: “Il Milan e il Napoli sono le squadre che mi hanno più impressionato in questo inizio di campionato. Meritano di essere in alto in classifica. Gol di Daniel Maldini? Sono contento. Non lo conosco bene come giocatore perché quando ero al Milan lui era troppo piccolo. Conosco più suo fratello Christian. Paolo Maldini invece per me è un idolo. Quando lo sento e ci parlo non riesco a dargli tantissima confidenza perché ho grande rispetto”.