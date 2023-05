Matri: "Milan la mamma, Juve donna della mia vita. Da piccolo fede rossonera ma poi..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri, ex calciatore di Milan e Juventus, cresciuto nel settore giovanile rossonero e oggi opinionista di Dazn, è intervenuto proprio sulla piattaforma digitale nel programma Fedi dedicato alla sfida tra rossoneri e bianconeri del prossimo weekend. Queste le sue parole su cosa hanno significato il Diavolo e la Vecchia Signora nel corso della sua carriera: "Il Milan è la mia mamma calcistica e la Juventus è stata la donna della mia vita. Il Milan è stata una famiglia, mi ha cresciuto dai 9 ai 18 anni.

Mi ha educato, mi ha insegnato le regole, a stare in un gruppo. Nascendo con una fede rossonera ero partito con l’idea che non sarei mai andato alla Juve e invece il mio passaggio in bianconero è stato bellissimo, inaspettato: entrare in quel mondo mi ha aperto la mente, mi ha fatto conoscere persone che mi hanno accolto e amato".