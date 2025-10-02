Matri: "Ritrovato il solito Allegri: ha bisogno di una squadra. E la società si è mossa bene..."

Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre del Milan, è stato intercettato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento One Stronger Together. Le sue parole.

Hai ritrovato un Allegri diverso, più cresciuto?

“No, ho ritrovato il solito Allegri. Per me è un leader, ha bisogno di una squadra: a Torino ha avuto anni complicati, tra questioni societarie e altro. È normale che, se la tua squadra ha determinate caratteristiche, tu possa valorizzarla di più. Secondo me sta dando una forma solida, e la società si è mossa bene inserendo Tare che è un direttore che comunque è un dirigente di campo. Ma pure Allegri che è un allenatore che sa gestire, sa far crescere e valorizzare i giovani. E in più sa dare una solidità difensiva: della partita col Napoli si è parlato tanto del gioco nel secondo tempo, ma non si è sottolineato il rendimento difensivo del Milan, in un reparto che era considerato un potenziale punto debole”.

L’esperimento Leao come attaccante pure può riuscire?

“Penso di sì, ha caratteristiche uniche e ha fatto stagioni da 15 gol. Ha un allenatore che non gli chiede di fare il centravanti fisso, ma gli dà molta libertà in mezzo al campo. Utilizzando un po’ i centrocampisti che vadano a occupare la posizione di nove, Leao avrà grandi possibilità”.