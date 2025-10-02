MN - Da Milanello: personalizzato per Tomori. A rischio la sua presenza a Torino

MN - Da Milanello: personalizzato per Tomori. A rischio la sua presenza a TorinoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:23News
di Antonello Gioia

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha svolto oggi un allenamento personalizzato; molto difficile, dunque, la sua presenza contro la Juventus. Al suo posto pronto Koni De Winter.

Il centrale inglese era uscito nel corso del secondo tempo della partita contro il Napoli accusando quello che si è rivelato essere un risentimento all'adduttore.

di Antonio Vitiello 