MN - Da Milanello: personalizzato per Tomori. A rischio la sua presenza a Torino
MilanNews.it
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha svolto oggi un allenamento personalizzato; molto difficile, dunque, la sua presenza contro la Juventus. Al suo posto pronto Koni De Winter.
Il centrale inglese era uscito nel corso del secondo tempo della partita contro il Napoli accusando quello che si è rivelato essere un risentimento all'adduttore.
di Antonio Vitiello
