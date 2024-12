Mauro: "La Juve è leggermente inferiore al Milan che però non esprime quanto potrebbe"

Nella puntata odierna di Tutti Convocati, trasmissione sportiva che ogni giorno va in onda sulle frequenze di Radio 24, è intervenuto anche l'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro che si è concentrato particolarmente su Milan e Juventus, due squadre partite per la lotta scudetto e Champions ma che ora si ritrovano un po' più staccate rispetto al gruppetto di testa.

Così Mauro sul Milan: "Fallimento per Milan e Juve? Si potrà usare questa parola se non arrivano tra le prime quattro. La Juve poteva vincere partite come quelle con Bologna e Lecce. Si sono preoccupati troppo di fare il compitino. Se recupererà qualcuno Motta, vedremo. Una squadra come la Juve è leggermente inferiore anche al Milan, è che il Milan non esprime quello che potrebbe, ha un parco giocatori enorme, solo che una volta giocano bene e tre male"