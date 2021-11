Mazzola: "Milan fuori dalla lotta scudetto. Derby? Meritava l'Inter"

Intervenuto a "Un Giorno da Pecora", programma di Rai 1, Sandro Mazzola ha parlato così della lotta scudetto e del derby: "L'Inter meritava di vincere il derby. Calhanoglu avrebbe dovuto calciare anche il secondo rigore, ma non so come mai non lo abbia fatto. Chi vince il campionato? Milan e Juve sono fuori dalla lotta scudetto, che secondo me sarà tra Napoli e Inter e alla fine la spunteranno i neroazzurri".