McTominay "mata" il Toro: il Napoli vince al Maradona e vola in testa

Dalle 17 di oggi, più o meno, Napoli si è scaldata. Con precisione dal momento del triplice fischio della partita del Meazza tra Inter e Roma: nerazzurri k.o. e quindi alla formazione di Conte sarebbe bastato un punto col Torino per staccare quella di Inzaghi in vetta alla classifica. In un Maradona sold-out, però, tutti volevano la vittoria per far partire davvero una festa. E così è stato: grazie a un a dir poco dominante McTominay, autore di una doppietta, gli azzurri matano il Toro e volano a +3 sui campioni d'Italia, sognando di tornare a esserlo loro a fine stagione.

Napoli, avvio sprint

La partita si apre con diverse sorprese, a cominciare dalle formazioni: nel Napoli rientra Buongiorno, Raspadori va solo in panchina e gioca Spinazzola alto nel 4-3-3 di Conte; dall'altro lato Vanoli cambia modulo, passa al 3-5-1-1 con Masina al posto di Vlasici e a pochi minuti dal fischio d'inizio perde Ricci per un problema al ginocchio (Tameze al suo posto in mediana). Ci si poteva aspettare dunque una fase di studio all'inizio, invece non è così. Il Napoli parte subito forte, pressa alto, costringe Milinkovic-Savic a qualche errore e prova fin da subito a calciare in porta. Il Toro, invece, non sembra al meglio della condizione.

McTominay è semplicemente dominante

Passano appena 7 minuti e gli azzurri si portano in vantaggio, ancora una volta con McTominay: palla in verticale di Di Lorenzo per il taglio di Anguissa che va al cross basso deviato alle spalle di Milinkovic-Savic dallo scozzese. Esplode il Maradona. Ma poi il Napoli cala i ritmi e il Torino prova a reagire. Adams ha una buona occasione, ma da ottima posizione spreca. Poi la formazione di Conte prova a mettersi in gestione: non rischia più, ma fa fatica a impensierire Milinkovic. Ci riesce di nuovo sull'altro gol, a quattro minuti dalla fine del primo tempo. La firma? Manco a dirlo, ancora McTominay, all'undicesimo gol in Serie A (dodicesimo in stagione), il quinto consecutivo: Politano si porta a spasso Biraghi e va al cross per il secondo inserimento vincente dell'ex Manchester United. Il primo tempo si chiude così, sul 2-0 per il Napoli e uno stadio già in festa.

Due brutte notizie per Conte, ma il risultato è bellissimo

Nella ripresa il Napoli sembra avere chiaro l'obiettivo: gestire il vantaggio, non rischiare nulla dietro e arrivare al 90' senza patemi. E pare riuscirci senza troppi problemi perché di fronte il Torino pure gioca a giri del motore più bassi rispetto al primo tempo. Per un quarto d'ora non succede praticamente nulla, poi arriva l'infortunio di Anguissa (la prima brutta notizia per Conte), la sostituzione con Billing e la traversa colpito da quest'ultimo con un colpo di testa su assist di Spinazzola. La seconda brutta notizia per il Napoli arriva poco dopo quando si accascia al suolo pure Buongiorno, di rientro da un infortunio all'adduttore e di nuovo k.o. toccandosi lo stesso muscolo. Per il resto, oltre alla girandola di cambi, tutto scorre liscio fino alla fine, quando Mariani fischia tre volte e fa partire i festeggiamenti del Maradona, che oggi sogna lo Scudetto più che mai.