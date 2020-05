Medico Lazio: 'Non metto in quarantena anche gente sana'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Voi mi dite che devo mettere cinquanta persone sane in quarantena, per me è un delitto, visto che sono persone sane, mi devono dire che significa. Sono volontà non mie, mi viene imposto, loro decidono ed io mi prendo la responsabilità? Io non metto in quarantena persone sane". A dirlo è Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, in merito alle decisioni da assumere in vista di un eventuale ripresa del campionato e del rischio di nuovi contagi tra calciatori. "La quarantena di 14 giorni per i calciatori? Il Comitato tecnico scientifico - precisa Pulcini ai microfoni di Radio KIss Kiss - non tiene conto della curva discendente del contagio. Quello che era vero un mese fa, adesso è cambiato del tutto. In medicina va considerato il momento. Tutto questo significa che gli atleti secondo il Cura Italia sono assimilati come lavoratori, se prendono il contagio è visto come un infortunio". E se i calciatori sono considerati come lavoratori, si domanda il medico biancoceleste, "perché nelle fabbriche se esce un contagio non chiudono tutti, mentre se capita ad un calciatore tutta la squadra va messa in quarantena?". Quanto al Coronavirus, Pulcini dice la sua: "Èun'epidemia stagionale come altre in passato, basta che guardate la curva dei contagi come è scesa. Se uno è positivo non chiudono le fabbriche e non devono chiudere lo sport". (ANSA).