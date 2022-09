Meloni: "In bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, traguardo raggiunto senza scorciatoie"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "In bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro designata a dirigere una gara di Serie A. Un traguardo guadagnato sul campo, per merito e senza scorciatoie. Siamo con te". Lo ha scritto su Twitter la leader di FdI, Giorgia Meloni, che a sua volta potrebbe diventare la prima donna presidente del Consiglio in Italia. (ANSA).