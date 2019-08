Mercato, da Llorente a Ben Arfa, quanti parametri zero ancora alla ricerca di una squadra

Mancano solo sei giorni alla conclusione di questa sessione estiva di Calciomercato e ci sono ancora diversi giocatori acquistabili a parametro zero, alcuni anche già passati dalla Serie A. Tra questi ci sono Fernando Lllorente, Claudio Marchisio e Martin Caceres. Tre ex calciatori bianconeri ma non solo, acquisibili a parametro zero ci sono anche profili come Hatem Ben Arfa e Lazar Markovic. Tutti giocatori che potrebbero fare gola a svariati club italiani.