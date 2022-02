Mercato Inter, Tuttosport: "Piacciono Scamacca e Frattesi. E occhio a Kessie"

In vista della prossima estate, l'Inter sta ragionando su un innesto per reparto. L'obiettivo primario per l'attacco è Gianluca Scamacca, che domenica sarà avversario (forse per l'ultima volta) dei nerazzurri: nei piani di Marotta - scrive oggi Tuttosport - il classe '99 dovrà raccogliere l'eredità di Dzeko, dopo una stagione di "affiancamento". In casa neroverde piace molto anche Davide Frattesi, considerato il ricambio perfetto di Barella e Calhanoglu. Oltre a Bremer, che sarebbe in pole qualora dovesse partire De Vrij, attenzione anche a Kessie: i dirigenti di viale della Liberazione continuano a monitorare la situazione dell'ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan.