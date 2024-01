Mercato invernale Serie A: i top acquisti dal 2000 ad oggi, due sono del Milan

Questa sessione invernale di calciomercato sta volgendo al termine. Manca infatti sempre meno alla deadline, e considerata le poche emozioni provate in questo gennaio i tifosi sono andati a retroso nel tempo cercando quelli che sono stati i top acquisiti messi a segno in Serie A nella finestra invernale di trasferimenti dal 2000 ad oggi.

In questa classifica rientrando anche due operazioni messe a segno dal Milan nel gennaio del 2019, quando in una botta sola arrivarono con tante aspettative Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek. I risultati ottenuti dai due giocatori in maglia rossonera non hanno assolutamente rispettato i pronostici, ma nonostante questo rimangono due delle operazioni più onerose nella storia del nuovo millennio in Serie A.

MERCATO INVERNALE SERIE A: ACQUISTI TOP DAL 2000 AD OGGI

1. Dusan Vlahovic - Juventus (2022, 83.5 milioni di euro)

2. ⁠Lucas Paquetá - Milan (2019, 38.4 milioni di euro)

3. ⁠Dejan Kulusevski - Juventus (2020, 37 milioni di euro)

4. ⁠Krzysztof Piatek - Milan (35 milioni di euro)

5. ⁠Christian Eriksen - Inter (2020, 27 milioni di euro)

6. ⁠Nicolò Rovella - Juventus (2021, 26 milioni di euro)

7. ⁠Clarence Seedorf - Inter (2000, 24.01 milioni di euro)

8. ⁠Adriano - Inter (2004, 23.4 milioni di euro)

9. ⁠Hidetoshi Nakata - Roma (2000, 21.69 milioni di euro)

10. ⁠Stanislav Lobotka - Napoli (2020, 21 milioni di euro)