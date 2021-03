Mercato, Napoli e Verona trattano per Zaccagni: il giocatore spera nel Milan

Il Napoli e il Verona già da tempo si sono accordate per il trasferimento a fine stagione di Mattia Zaccagni dagli scaligeri ai partenopei. Il fantasista classe 1995 però, non è convinto al 100% della destinazione Napoli, in quanto vuole aspettare di vedere come si evolve la situazione al Milan. A renderlo titubante, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è l'interesse mostrato dai rossoneri nei mesi passati, che però a differenza del Napoli non ha ancora presentato un'offerta al Verona. Il Milan prende tempo perché prima deve capire bene come andrà a finire la situazione legata al contratto di Hakan Calhanoglu.