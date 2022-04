Mercato rossonero in standby: si attende conferma di Maldini e Massara

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il mercato del Milan che già era stato impostato su profili come quelli di Divock Origi e Sven Botma - con i quali comunque rimane un accordo - è in questo momento in standby. Inevitabile che le trattative per il passaggio di proprietà bloccassero quelle per i nuovi volti del Milan. Il nodo riguarda soprattutto la conferma di Maldini e MAssara ai vertici dell'area sportiva, conferma che comunque - secondo quanto filtra - dovrebbe arrivare senza troppi patemi.