Mercoledì meet&greet con Theo Hernandez

Presso il Milan Store di Galleria San Carlo (raggiungibile dalla fermata San Babila M1), mercoledì 20 novembre alle 18.30, i tifosi rossoneri avranno l'opportunità di incontrare Theo Hernández per essere i protagonisti di un nuovo e speciale Meet&Greet, a due passi dal Duomo. Per avere priorità di ingresso in occasione dell'evento devi essere un utente registrato MyMilan e confermare la tua partecipazione: Theo ti aspetta per scattare foto e firmare autografi. Non mancare!