Alex Meret, intervistato da Sky Sport al termine di Napoli-Hellas Verona, ha parlato della concorrenza in Nazionale, in particolare con Gigio Donnarumma. Ecco le dichiarazioni del portiere del Napoli: "Sono contento che in Italia ci sono tanti portieri forti. Per la Nazionale è una grandissima cosa, ti spinge sempre a migliorare. Devo continuare su questa strada".