Messaggio di Ibra a Milano (e Lukaku): "Non ha mai avuto un Re, ha un Dio"

A 39 anni è ancora decisivo. Zlatan Ibrahimovic, dopo la doppietta di ieri nel derby e il leone pubblicato su Instagram, è intervenuto sui propri profili social rispondendo all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, che nel derby dello scorso anno scrisse: "C'è un nuovo re in città". Questa la risposta dello svedese: "Milano non ha mai avuto un Re, ha un Dio".

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG