Messias, 105 dribbling riusciti nella passata stagione in Serie A

Junior Messias, neo acquisto del Milan, nella scorsa stagione di Serie A ha completato la bellezza di 105 dribbling, risultando essere il secondo in questa speciale classifica. Come riportato da Opta, Messias sta dietro solo a Rodrigo De Paul (122), precedendo Jeremy Boga (87) e Adam Ounas (76).

105 - Junior #Messias (105) and Rodrigo de Paul (122) are the only two players with 100+ dribbles completed in the Serie A 2020/21. Funambulist. pic.twitter.com/eJU4EO1vRw