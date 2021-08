Messias, dalla Serie D al Milan in 3 anni: i numeri della passata stagione

Il Corriere della Sera ripercorre la vicenda Junior Messias spiegando la chiusura dell’operazione, che, nella notte ha portato il brasiliano al Milan. L’incontro dei dirigenti rossoneri con il Presidente del Crotone, Giovanni Vrenna, è cominciato poco prima di mezzanotte per concludersi positivamente dopo due ore. Messias, classe 1991, arriva al Diavolo in prestito oneroso di 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni. CI sarà un milione di bonus per il Crotone al raggiungimento di determinati obiettivi. Il quotidiano definisce la storia di Messia come speciale, dato che fino al 2018, 3 anni fa, giocava in Serie D nel Gozzano. Con il Crotone poi ha fatto il salto fino ad arrivare al debutto in Serie A nella passata stagione. I suoi numeri del campionato scorso parlano di 37 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia, dove ha realizzato 9 gol e fornito 5 assist. Ora il grande salto in avanti: dalla Serie D alla Champions League con il Milan in sole 3 stagioni.