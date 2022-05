Messias, il punto sul riscatto: lo sconto del Crotone è una possibilità

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias non è ancora certo del suo futuro. Il calciatore brasiliano è ancora di proprietà del Crotone ma quest'anno al Milan ha fornito prestazioni altalenanti, pur partendo spesso da titolare. La sua stagione si è conclusa con un totale di 6 gol e 3 assist in 32 presenze, tutto sommato un buon bottino. Come riporta oggi Tuttosport, il prezzo del suo riscatto è fissato sui 5.4 milioni di euro. Non si sa ancora quali siano le intenzioni del Milan ma è possibile che la società calabrese possa aprire a uno sconto, un po' per i buoni rapporti con il Milan un po' per la retrocessione in Serie C.