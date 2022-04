MF - Milan a Investcorp: signing entro la fine del mese di aprile

Secondo quanto riferisce Milano Finanza, che riporta una fonte vicina alla trattativa tra Elliott e Investcorp per il Milan, è plausibile che il signing dell'operazione venga firmato entro la fine del mese di aprile, anche se non è escluso che possa slittare di qualche giorno. Per quanto concerne il closing, vale a dire il vero e proprio passaggio delle azioni al nuovo proprietario, bisognerà aspettare la fine del campionato.