Miglior media minuti/gol nei Big-5 campionati europei: solo Kane meglio di Pulisic

Miglior media minuti/gol nei Big-5 campionati europei: solo Kane meglio di PulisicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20News
di Enrico Ferrazzi

Con la doppietta contro il Torino, Christian Pulisic è salito a quota 7 reti in Serie A, messe a segno in 448'. La media è quindi di un gol ogni 64': come riporta Opta, nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo un giocatore (minimo cinque reti segnate) ha una media migliore dell'attaccante americano del Milan, vale a dire Harry Kane (un gol ogni 59'). Ecco la classifica: 

"Miglior media minuti/gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (min. 5 reti):

59' - Harry Kane (17 gol)
64' - Christian Pulisic (7 gol)
80' - Robert Lewandowski (8 gol)
85' - Ansu Fati (5 gol)
85' - Ferran Torres (11 gol)". 