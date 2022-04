Mignani e la 'suggestione' di Ibra al Bari: "Farò una chiamata a Pioli per capire come gestirlo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per il Bari la stagione di Serie C si è, di fatto, già conclusa. La promozione in cadetteria è matematica e così, nella conferenza stampa della viglia dell'ultimo match di campionato contro il Palermo, il tecnico dei Galletti Michele Mignani ha avuto modo di scherzare sulla possibilità di vedere al San Nicola in biancorosso Zlatan Ibrahimovic, a seguito della battuta fatta dal presidente Luigi De Laurentiis, nella giornata di ieri. "Ibra? - afferma divertito Mignani - Farò una chiamata a Pioli per capire come gestirlo".