Mike è tornato Magic: il capitano salva più volte il risultato contro la Fiorentina

In una serata di emozioni a San Siro, il Milan ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina e Mike Maignan si è distinto come il migliore in campo. Il portiere rossonero ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere la squadra in gara, con grandissime parate che hanno impedito all'avversario di aumentare il passivo. La sua prestazione è stata fondamentale per raccogliere almeno il pari, dimostrando ancora una volta l'importanza all'interno del gruppo.

Maignan è stato protagonista di una serie di interventi decisivi, in particolare sono state sette le parate servite per mantenere il Milan in corsa. Bravura nel leggere le situazioni e riflessi essenziali in diverse occasioni, specialmente su Kean ma anche su Guðmundsson e Beltrán. La sua leadership e sicurezza tra i pali hanno dato sostanza ed efficacia, permettendo ai rossoneri di reagire e spingersi al pareggio.

Le statistiche parlano chiaro: sette parate e una presenza costante che ha dato sicurezza alla difesa. Nonostante i 2 gol subiti, il lavoro del francese è stato determinante per evitare la sconfitta. La sua capacità di gestire la pressione e di guidare la retroguardia è stata evidente dall'inizio alla fine, confermando il ruolo di leader (non solo) in campo.