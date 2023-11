MIL-BVB (1-3): doppio cambio per Pioli. Dentro Chaka e Jovic

Atmosfera delusa a poco più di un quarto d'ora dalla fine di Milan-Borussia Dortmund: Stefano Pioli, che non ha grandi alternative in panchina, manda in campo Chaka Traorè e Luka Jovic per cercare di dare una scossa in qualche modo a una squadra che sembra con il morale sotto i tacchi. Lasciano il campo Adli e Chukwueze.

