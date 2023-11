MIL-BVB (1-3). Si si mette anche la sfortuna: palo di Jovic

Il Milan sta provando a fare qualcosa sotto di due gol in casa contro il Borussia Dortmund senza grande successo. Una grande occasione è arrivata perà all'85esimo quando Jovic ha eseguito un bello stacco di testa in area di rigore. Il pallone, però, ha colpito in pieno il palo. Per il Diavolo, dunque, si mette di traverso anche la sfortuna.

