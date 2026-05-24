MIL-CAG (1-0): pronti, partenza, e subito Diavolo in vantaggio. A segno Saelemaekers

MIL-CAG (1-0): pronti, partenza, e subito Diavolo in vantaggio. A segno SaelemaekersMilanNews.it
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Oggi alle 20:54News
di Lorenzo De Angelis
Milan in vantaggio dopo neanche 120 secondi di gioco grazie alla rete di Alexis Saelemaekers.

Dopo neanche due minuti di gioco il Milan sblocca subito la partita contro il Cagliari. Lancio lungo di Tomori a trovare in profondità un ottimo Santiago Gimenez, che confermando la crescita delle ultima partite spizza la palla di testa premiando l'inserimento alle spalle di Saelemaekers, che a tu per tu con Caprile non sbaglia, portando il Diavolo in vantaggio.

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.  

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.