MIL-CAG (1-0): pronti, partenza, e subito Diavolo in vantaggio. A segno Saelemaekers
Dopo neanche due minuti di gioco il Milan sblocca subito la partita contro il Cagliari. Lancio lungo di Tomori a trovare in profondità un ottimo Santiago Gimenez, che confermando la crescita delle ultima partite spizza la palla di testa premiando l'inserimento alle spalle di Saelemaekers, che a tu per tu con Caprile non sbaglia, portando il Diavolo in vantaggio.
Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
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