MIL-CAG (1-1): pareggia il Cagliari, a segno Borrelli
Il Milan subisce ancor una volta gol sugli sviluppi di calcio piazzato. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, infatti, la formazione rossonera è troppo molle, proprio come successo a Genova, con Borrelli il più lesto di tutti a ribattere in rete una palla difatti morta sulla quale Maignan e Gimenez potevano fare decisamente di più. Il risultato a San Siro al minuto 20 torna dunque in equilibrio, con il Milan che deve fare tutto da capo.
IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI
Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.
MILAN-CAGLIARI 1-1
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 2’ Zé Pedro
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