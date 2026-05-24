MIL-CAG (1-1): pareggia il Cagliari, a segno Borrelli

MIL-CAG (1-1): pareggia il Cagliari, a segno BorrelliMilanNews.it
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Oggi alle 21:12News
di Lorenzo De Angelis
Neanche il tempo di esultare e gestire il risultato che il Cagliari trova subito la rete del pari con Borrelli

Il Milan subisce ancor una volta gol sugli sviluppi di calcio piazzato. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, infatti, la formazione rossonera è troppo molle, proprio come successo a Genova, con Borrelli il più lesto di tutti a ribattere in rete una palla difatti morta sulla quale Maignan e Gimenez potevano fare decisamente di più. Il risultato a San Siro al minuto 20 torna dunque in equilibrio, con il Milan che deve fare tutto da capo. 

IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI

Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.

MILAN-CAGLIARI 1-1
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.  

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 2’ Zé Pedro