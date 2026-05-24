MIL-CAG (1-1): primo cambio nel Milan, dentro Pulisic per Gimenez
È stato un intervallo di riflessioni qusto appena concluso per Massimiliano Allegri, che ha infatti deciso di mettere subito mano alla panchina facendo entrare Christian Pulisic. L'americano ha preso il posto di Santiago Gimenez, che nonostante l'assist vincente a Saelemaekers ha offerto una prestazione decisamente sotto tono nei primi 45 minuti.
La ripresa riparte dunque con gli 21/22 del primo tempo, con il Milan che è chiamato comunque a una reazione d'orgoglio e carattere per portare a casa una partita che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.
IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI
Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.
MILAN-CAGLIARI 1-1
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez (45' Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 2’ Zé Pedro
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