MIL-CAG (1-2): altro cambio nel Milan, dentro Leao

MIL-CAG (1-2): altro cambio nel Milan, dentro LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 22:24News
di Lorenzo De Angelis
Allegri tenta il tutto per tutto: 4-2-3-1 con Leao in campo al posto di Fofana

Massimiliano Allegri adesso prova il tutto per tutto, anche perché non c'è più nulla da perdere. Il tecnico rossonero, al 68esimo del secondo tempo, ha infatti deciso di sostituire Fofana e fare entrare Rafael Leao, cambiando così il modulo della sua squadra, adesso schierata con un offensivo 4-2-3-1. 

IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI

Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.

MILAN-CAGLIARI 1-2
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli, 59' Rodriguez

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.  

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 2’ Zé Pedro