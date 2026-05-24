MIL-CAG (1-2): altro cambio nel Milan, dentro Leao
Massimiliano Allegri adesso prova il tutto per tutto, anche perché non c'è più nulla da perdere. Il tecnico rossonero, al 68esimo del secondo tempo, ha infatti deciso di sostituire Fofana e fare entrare Rafael Leao, cambiando così il modulo della sua squadra, adesso schierata con un offensivo 4-2-3-1.
IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI
Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.
MILAN-CAGLIARI 1-2
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli, 59' Rodriguez
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 2’ Zé Pedro
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