MIL-CAG (1-2): Cagliari in vantaggio, ha segnato Rodriguez

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Clamoroso a San Siro, il Milan ha avuto la capacità di farsi rimontare dal Cagliari.

Incredibile a San Siro! Dopo essere passato in vantaggio il Milan ha avuto addirittura la capacità di farsi rimontare da un Cagliari che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Il problema è che questa squadra è recidiva, perché proprio come successo nel primo tempo anche adesso il gol Rodriguez, che sfrutta il doppio errore di Rabiot e Tomori, nasce sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Al momento, con questo risultato, il Milan è fuori dalla Champions League dopo che per due terzi del campionato è stata seconda in classifica.

IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI

Questo il tabellino parziale di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.

MILAN-CAGLIARI 1-2

Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli, 57' Rodriguez

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.