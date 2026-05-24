MIL-CAG (1-2): triplo cambio nel Milan tra i fischi di un San Siro stanco e deluso. Dentro Modric

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Poco dopo il gol di Rodriguez Massimiliano Allegri decide di mettere mano alla panchina facendo addirittura una tripla sostituzione. Il tecnico rossonero, quasi a voler provare l'all-in, sostituisce Nkunku, Tomori e Jashari, facendo entrare Fullkrug, Athekame e Modric, acclamato da un San Siro che vuole aggrapparsi al suo Pallone d'Oro.

Doppio cambio anche nel Cagliari, che a questo punto vuole difendere il risultato e portare a casa una vittoria che potrebbe essere storica. Pisacane ha sostituito Ze Pedro e Rodriguez, fino a questo momento match winner, per Palestra e Dossena.