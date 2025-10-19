MIL-FIO (0-0): intervallo. Partita bloccata, non ci sono spazi per il Milan

MILAN-FIORENTINA 0-0, FINE PRIMO TEMPO. Terminano i primi 45 minuti a San Siro e la partita è ancora bloccata sullo 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra e a creare significative palle gol: le uniche vere per il Milan con Tomori e Pavlovic che hanno sparato alle stelle da ottima posizione. Il canovaccio tattico della gara è chiaro con il Diavolo che alla distanza ha preso le redini del possesso palla senza però trovare varchi significativi tra le maglie della Fiorentina che sono molto strette e compatte.

Rafa Leao da prima punta si muove tanto in fase di possesso ma è troppo solo, con Saelemaekers che circola troppi metri indietro. Poco supporto negli inserimenti da Fofana e Ricci. Nel secondo tempo la carta decisiva, anche l'unica offensiva di prima squadra, sarà Santiago Gimenez: sarà da capire quando Allegri deciderà di gettarlo nella mischia.