MIL-FIO (1-1): ecco Leao! La pareggia il numero 10 del Milan

Dopo 513 giorni, Rafael Leao torna a segnare in Serie A. Era l'uomo più atteso del Milan questa sera e ha risposto alle critiche piovute nelle ultime settimane: grande gol del portoghese che pareggia subito la rete di Gosens al minuto 63 con una grande rete da fuori area, un tiro che si è insaccato nell'angolino e non ha lasciato scampo a De Gea, beffato anche da un lieve rimbalzo.

La rete è arrivata pochi minuti dopo che Leao si è spostato un pochino di più verso la sinistra. Partita riaperta.