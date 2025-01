MIL-GIR (1-0): i centimetri salvano il Milan. Gol annullato a Bryan Gil per fuorigioco

Il Milan si salva per centimetri! Il Girona aveva pareggiato i conti a San Siro al minuto 57 con un grandissimo gol di Bryan Gil che aveva trovato un super tiro a giro dalla sinistra. Il guardalinee ha però alzato subito la bandierina segnalando il fuorigioco di partenza del calciatore del club catalano. Conferma anche il fuorigioco semiautomatico evidenziando come l'offside fosse veramente millimetrico: solo la punta del piede in posizione irregolare. Al di là della rete subita, non è rientrato molto bene il Milan dagli spogliatoi.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. A disp. Pau Lopez, Arnau Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. All. Michel.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).

ASSISTENTI: Christian Gittelmann e Mark Borsch (Germania).

IV UFFICIALE: Matthias Jollenbeck (Gerrmania).

VAR: Soren Storks (Germania).

AVAR: Bastian Dankert (Germania).