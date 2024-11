MIL-JUV (0-0): triplo cambio nel Milan, entrano due difensori

vedi letture

Nuovi cambi per il Milan che continua a non riuscire neanche a tirare in porta, nonostante abbia cercato di alzare i ritmi ma in maniera piuttosto confusa. Triplo ingresso per i rossoneri con Fonseca che manda in campo il capitano Davide Calabria al posto di Emerson Royal, ammonito e in pericolo di un rosso che ha rischiato, e Samuel Chukwueze al posto di Musah. Fuori anche Gabbia, non al meglio, e dentro Pavlovic. Siamo al minuto 84.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it