MIL-LAZ (1-0). Si chiude il primo tempo a San Siro: il 2-0 sarebbe stato più che giusto

Si chiude il primo tempo di Milan-Lazio a San Siro con i rossoneri in vantaggio 1-0 grazie al goal segnato da Leao al 45esimo dopo un ottimo scambio con Rebic; all'ultimo minuto della prima frazione Kessie ha fallito un calcio di rigore calciandolo sulla traversa, facendo sfumare il possibile 2-0 per il Milan. Sarebbe stato un risultato giusto e più che meritato, visto che la squadra di Pioli ha dominato il match creando tante occasioni e mettendo in campo personalità e voglia; sugli scudi un Tonali onnipresente e un Leao particolarmente ispirato, così come il muro Tomori che ha annullato Immobile sul lungo e Milinkovic nel confronto fisico. Lazio praticamente assente, se non per i numerosi falli che hanno, spesso e troppo volentieri, bloccato sul nascere le azioni di Theo e compagni.

Al di là di tutto, comunque, a San Siro è un bellissimo Milan: gioco, voglia, idee, personalità, passione. Bisognerà, dunque, continuare su questa via per portare i tre punti a casa.