MIL-TOR (2-2): fischio finale, il Milan la riprende nel finale con Morata-Okafor

Milan-Torino finisce 2-2 al 98esimo minuto, con il Torino in vantaggio 2-0 con l'autorete di Thiaw e il gol di Zapata: in entrambe le occasioni ci sono grosse responsabilità della retroguardia rossonera. Nel finale l'insperata rimonta firmata Alvaro Morata, in gol all'esordio, e Noah Okafor, con un gran gol al volo al 96esimo minuto. Ancora tanto da lavorare per Paulo Fonseca.