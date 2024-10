MIL-UDI (1-0): annullato il gol del pareggio ad Ehizibue per fuorigioco

vedi letture

L'Udinese l'aveva pareggiata con Ehizibue, che sfruttando l'ingenuità e la superficialità di Okafor ha ribattutto in rete il cross di Zarraga con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Maignan. L'esterno friulano, però, per centimetri è risultato essere in fuorigioco, motivo per il quale la rete è stata annullata.